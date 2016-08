Kaiserslautern. e plus Option für ein weiteres Jahr.

Der FCK ist für Mujdza nach sieben Jahren in Freiburg der zweite Verein in Deutschland und erst sein dritter Klub insgesamt. Vor seinem Wechsel in den Breisgau spielte der Rechtsverteidiger 16 Jahre lang bei seinem Heimatverein NK Zagreb. Beim SC Freiburg, den er in den vergangenen beiden Spielzeiten zeitweise als Kapitän aufs Feld führte, kam er insgesamt auf 129 Pflichtspieleinsätze.

© 2016 SID