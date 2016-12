Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat die Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt gezogen und am Sonntag seinen Trainer Tomas Oral entlassen. In 15 Ligaspielen unter der Regie des 43-Jährigen verbuchte der KSC in dieser Saison gerade einmal 12 Punkte - am Freitag hatten die Badener 1:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth verloren.