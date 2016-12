Saitama. Das Hinspiel hatte Kashima am Dienstag noch mit 0:1 (0:0) verloren.

Matchwinner im zweiten Duell war Stürmer Mu Kanazaki (40./79., Elfmeter), der mit einem Doppelpack die Partie drehte. Shinozo Koroki (7.) hatte Urawa zuvor in Führung gebracht. "Ich bin so stolz, dass die Spieler bis zum Ende gekämpft haben. Jeder in unserem Verein kann darauf stolz sein, was wir heute erreicht haben", sagte Antlers-Trainer Masatada Ishii.

