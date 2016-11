München. "Es geht nicht um weniger Spiele, das weiß ich, so naiv bin ich auch nicht", ergänzte Rummenigge, "aber die FIFA wäre gut beraten, diesen ganzen Kalender mal aufzuräumen. Das wäre mein Wunsch." Durch die anstehenden Länderspiele wird die Bundesliga bereits zum dritten Mal in der Vorrunde unterbrochen.

Immer, "wenn man einen Rhythmus in der Bundesliga hat, dann gibt's schon wieder einen Unterbrecher", kritisierte Rummenigge. Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet während der aktuellen Länderspielpause ein WM-Qualifikationsspiel in San Marino (Freitag) und ein Spiel in Italien (15. November).

