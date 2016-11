Hamburg. "Ich stelle mich der Verantwortung und werde es auch in Zukunft tun. Wir müssen als Einheit auftreten und die Situation gemeinsam meistern", sagte der 52-Jährige, der in den vergangenen Wochen immer stärker in die Kritik geraten ist.

Der HSV ist nach zehn Spieltagen mit nur zwei Punkten Tabellenletzter, der Trainerwechsel von Bruno Labbadia zu Markus Gisdol ist völlig verpufft. Gisdol hat in fünf Bundesliga-Duellen mit seinem Team nur einen Punkt geholt. "Die Bilanz ist schlecht. Aber wir sind überzeugt, in die richtige Richtung zu gehen", sagte Beiersdorfer, der am Donnerstag Rückendeckung aus dem Aufsichtsrat bekommen hatte.

Der Chef des Kontrollgremiums, Karl Gernandt (56), hatte die Diskussionen um eine mögliche Ablösung Beiersdorfers öffentlich beendet. "Der HSV ist definitiv nicht auf der Suche nach einem Vorstandsvorsitzenden, der Vorstandvorsitzende schießt keine Tore", hatte Gernandt gesagt: "Er ist auch nicht verantwortlich dafür, dass Tore geschossen werden."

