Der Protestmarsch der Ultras des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist ohne große Zwischenfälle zu Ende gegangen. Rund 500 Fans der Hessen hatten sich am Samstagvormittag mehrere Stunden vor dem Spiel gegen Rekordmeister Bayern München am Willy-Brandt-Platz in der Innenstadt versammelt und waren Richtung Stadion gezogen.