Hamburg. "Die Diskussion interessiert mich nullkommanull", sagte Khedira am Freitag in Hamburg: "Ich bin dafür da, meine Leistungen zu bringen, und habe immer gespielt - auch wenn eine Diskussion immer wieder stattfindet."

Bundestrainer Joachim Löw hat in Khedira, Gündogan sowie Weltmeister Toni Kroos und dem jungen Julian Weigl vier Spieler im Kader, die am Samstag (20.45 Uhr/RTL) beim WM-Qualifikationsspiel in Hamburg gegen Tschechien für die beiden Planstellen in defensiven Mittelfeld in Frage kommen. Löw legte sich aber bereits am Vortag auf Kroos und Khedira fest, das Duo sei "eingespielter", sagte er.

"Ilkay ein wichtiger Spieler für uns, weil er enorme Qualität hat", sagte Khedira (29), "er ist ein sehr fleißiger Junge und Freund." Grundsätzlich hätten alle Kandidaten "so viel Qualität, dass wir alle spielen könnten".

