Turin. Juve baute damit seinen Vorsprung an der Tabellenspitze zumindest vorübergehend auf sieben Punkte aus. Verfolger AS Rom gastiert am Sonntag (15 Uhr) bei Atalanta Bergamo und kann noch verkürzen.

Khedira gelang in der 36. Minute nach einer schönen Kombination mit dem ehemaligen Bayern-Stürmer Mario Mandzukic sein dritter Saisontreffer. In der 63. Minute revanchierte sich Khedira mit einem perfekten Zuspiel auf Mandzukic, der zum 2:0 traf. Hernanes (69.) sorgte für den Endstand.

