Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin strebt unaufhaltsam seinem 33. Titel in der Serie A entgegen. Mit Weltmeister Sami Khedira in der Startelf setzte sich der Spitzenreiter am 17. Spieltag gegen AS Rom mit Antonio Rüdiger 1:0 (1:0) durch und distanzierte den ersten Verfolger auf sieben Punkte.