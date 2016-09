Fußball-Weltmeister Sami Khedira hat die Ausbootung von Bastian Schweinsteiger beim englischen Rekordmeister Manchester United bedauert. "Insgesamt finde ich die Situation schon schade, weil Bastian für mich ein Spieler ist, zu dem ich aufgeschaut habe", sagte der Profi in Diensten des italienischen Meisters Juventus Turin in einem Interview mit der Welt am Sonntag.