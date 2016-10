Wegen eines kleinen Bruchs am Ellenbogen wird Torhüter Jaroslav Drobny Fußball-Bundesligist Werder Bremen für mehrere Wochen fehlen. Der 36-Jährige erlitt seine Verletzung in Prag bei den Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel der tschechischen Nationalmannschaft am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Weltmeister Deutschland in Hamburg.