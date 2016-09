Jacksonville. Gegen Trinidad und Tobago siegten die USA am Dienstag (Ortszeit) in Jacksonville/Florida klar mit 4:0 (1:0).

Keine Chance mehr auf die WM-Teilnahme hat Guatemala (10 Punkte), das durch den Sieg der Amerikaner (13 Punkte) trotz eines 9:3 (4:2)-Erfolgs gegen St. Vincent und die Grenadinen nicht mehr auf Platz zwei der Gruppe C klettern konnte. Dort steht Trinidad und Tobago mit 11 Zählern. Das Team von Trainer Stephen Hart hatte sich im Vorfeld bereits für die nächste Runde qualifiziert, verspielte durch die Niederlage jedoch den Gruppensieg, den sich Klinsmanns Teams sicherte.

In der fünften und finalen Qualifikationsphase treffen die USA und Trinidad und Tobago ab November neben den zuvor bereits qualifizierten Teams aus Mexiko, Panama und Costa Rica auf Honduras, das sich dank eines 0:0 in Mexiko gegen den Drittplatzierten Kanada in der Gruppe A durchsetzte. Die Kanadier siegten in der Nacht zwar 3:1 (1:0) gegen El Salvador, blieben mit sieben Punkten jedoch einen Zähler hinter Honduras zurück.

Von den sechs Mannschaften der letzten Phase qualifizieren sich die besten drei Nationen direkt für die WM in Russland, der Viertplatzierte spielt in einer Play-off-Runde einen weiteren Startplatz aus.

Aufseiten der USA, bei denen Fabian Johnson (Borussia Mönchengladbach), Christian Pulisic (Borussia Dortmund) und Bobby Wood (Hamburger SV) in der Startelf standen, überragte im Duell mit Trinidad und Tobago Stürmer Jozy Altidore. Der 26-Jährige traf doppelt (59./63.), nachdem Sacha Kljestan (44.) sein Team kurz vor der Pause in Führung gebracht hatte. Der eingewechselte Paul Arriola (72.) erzielte das 4:0.

