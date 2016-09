New York. Nach dem 6:0 (3:0)-Kantersieg bei St. Vincent und den Grenadinen genügt den USA zum Abschluss des vierten Ausscheidungsdurchgangs im letzten Spiel der Gruppe C am Dienstag beim schon qualifizierten Spitzenreiter Trinidad und Tobago ein Remis zum Sprung in die Runde der besten Sechs.

"Das war ein schöner Sieg", sagte Klinsmann nach dem Abpfiff der einseitigen Begegnung: "Jetzt wollen wir am Dienstag alles klar machen."

Einen Zähler hinter Trinidad und Tobago, das durch ein 2:2 (1:1) gegen Guatemala sein Weiterkommen vorzeitig sicherte, liegen die USA drei Punkte vor Guatemala auf dem zweiten Platz. Die jeweils beiden besten Teams aus den drei Gruppen erreichen die fünfte Runde. Klinsmanns Mannschaft hat gegenüber Guatemala außerdem eine um zwölf Treffer bessere Tordifferenz, sodass die US-Elf zumindest theoretisch auch bei einer Niederlage ihren zweiten Platz halten könnte.

Im Gegensatz zu Klinsmanns Spielern sind am vorletzten Spieltag außer Trinidad und Tobago in der Gruppe B auch schon WM-Teilnehmer Costa Rica (1:0 auf Haiti) und Panama (2:0 gegen Jamaika) am nächsten Zwischenziel auf dem Weg zur WM-Endrunde 2018 in Russland angekommen. In der Gruppe A sicherte sich Mexiko auch ohne seinen verletzten Torjäger Javier "Chicharito" Hernandez von Bundesligist Bayer Leverkusen durch ein 3:1 (0:1) in El Salvador den Gruppensieg. Honduras reicht im Kampf um Platz zwei mit Kanada nach dem 2:1 (1:1) im direkten Duell ein weiterer Zähler zur Sicherung von Platz zwei.

Beim Sieg der US-Boys glänzte Jungstar Christian Pulisic von Vizemeister Borussia Dortmund als Joker. Erst 23 Minuten vor dem Abpfiff für Fabian Johnson von Bundesligist Borussia Mönchengladbach eingewechselt, avancierte der 17-Jährige mit einem Doppelpack (71. und 90.+2) zum erfolgreichsten Spieler in Klinsmanns Mannschaft und legte außerdem das zwischenzeitliche 5:0 durch Sacha Kljestan (78.) vor. Die vorherigen US-Treffer hatten der Hamburger Bobby Wood (28.), Matt Besler (32.) and Jozy Altidore (43.) erzielt.

Die sechs besten CONCACAF-Teams spielen in der fünften Qualifikationsrunde um drei WM-Plätze. Der Tabellenvierte hat in den anschließenden Play-offs eine weitere Chance auf die Teilnahme am WM-Turnier.

