Liverpool. "Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Obwohl wir sehr gerne europäisch spielen würden, kommt es uns auch entgegen", sagte der 49-Jährige dem Internetportal Spox.

Dies habe den Ex-Coach von Borussia Dortmund und dem FSV Mainz 05 beim englischen Fußball-Erstligisten, insbesondere was die Trainingsplanung angeht, vor eine Herausforderung gestellt. "Das sind letztlich zwei verschiedene Jobs, wenn man in einer Saison praktisch nur trainieren kann und in der vorherigen viele auch internationale Spiele zu bewältigen hat", sagte Klopp, der mit den Reds in der Vorsaison noch das Finale der Europa League erreicht hatte und aktuell in der Premier League den dritten Platz belegt.

