Ohne seinen umstrittenen deutschen Torwart Loris Karius ist der FC Liverpool in der englischen Premier League in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach zwei Spielen ohne Sieg mit mehreren Patzern des Deutschen nahm Teammanager Jürgen Klopp den Ex-Mainzer aus dem Tor und gewann mit den Reds prompt am Mittwoch 3:0 (1:0) beim FC Middlesbrough.