London. Als Tabellenzweiter bleibt Liverpool aber weiter sechs Punkte hinter Spitzenreiter FC Chelsea, der sich mit 1:0 (1:0) beim AFC Sunderland durchsetzte. Auf Rang drei rutschte der FC Arsenal mit Weltmeister Mesut Özil ab, der am Dienstag 1:2 beim FC Everton verloren hatte.

Rekordmeister Manchester United kam ohne Bastian Schweinsteiger zu einem 2:1 (1:0) beim Abstiegskandidaten Crystal Palace. Der Lokalrivale City mit dem ehemaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola bezwang nach zwei Niederlagen den FC Watford 1:0 (1:0), verlor aber Nationalspieler Ilkay Gündogan.

Der ehemalige Dortmunder verletzte sich scheinbar ohne gegnerisches Verschulden am Knie wurde in der 44. Minute ausgewechselt. Erst kurz vor der Europameisterschaft war er in diesem Jahr mit einer Luxation der Kniescheibe ausgefallen. "Es tut mir sehr leid für Ilkay Gündogan, es sieht so aus, als müssten wir lange Zeit auf ihn verzichten. Morgen werden wir mehr wissen, aber es sieht nicht gut aus", sagte Guardiola.

Nach der harschen Kritik der vergangenen Tage verzichtete Klopp auf Karius und stellte den belgischen Nationaltorwart Simon Mignolet zwischen die Pfosten. Adam Lallana (29. und 68.) und Divock Origi (60.) erzielten die Tore für die Reds. Für Chelsea traf Cesc Fabregas (40.).

Paul Pogba brachte ManUnited in Führung (45.), doch James McArthur glich nach der Pause aus (66.). Als Superstar Zlatan Ibrahimovic das Spiel entschied (88.), saß Schweinsteiger noch immer auf der Ersatzbank. Pablo Zabaleta (33.) und David Silva (86.) schossen City zum Sieg (33.).

