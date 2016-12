Liverpool. Die Citizens hatten sich am "Boxing Day" durch einen 3:0 (0:0)-Sieg bei Hull City zunächst Rang zwei hinter Chelsea gesichert.

Nachdem Liverpool durch den Treffer von Stokes Jonathan Waters (12.) in Rückstand geraten war, drehten der englische Nationalspieler Adam Lallana (35.) und der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino (44.) noch im ersten Durchgang die Partie.

Für den Brasilianer war es ein wichtiges sportliches Ausrufezeichen, nachdem er an Heiligabend mit Alkohol am Steuer erwischt worden war. In der zweiten Halbzeit sorgten ein Eigentor von Gianelli Imbula Wanga (59.) und der kurz zuvor eingewechselte Daniel Sturridge (70.) für den am Ende deutlichen Erfolg sowie das vierte Spiel nacheinander ohne Niederlage.

Klopp vertraute der gleichen Startelf wie im Merseyside-Derby beim FC Everton (1:0) in der Vorwoche. Der degradierte Torwart Loris Karius musste demnach ebenso auf der Bank platz nehmen wie Nationalspieler Emre Can, der jedoch immerhin in der 69. Minute für Lallana ins Spiel kam.

© 2016 SID