Osaka. Shoma Doi (33.) per Foulelfmeter, Yasushi Endo (83.) und Yuma Suzuki (85.) erzielten im Suita City Stadium von Osaka die Tore für die Antlers.

Beim ersten Treffer entschied Schiedsrichter Viktor Kassai erst nach Studium der TV-Bilder auf Strafstoß. Der Ungar sah sich die Szene auf einem Bildschirm an der Seitenlinie an und brauchte ungefähr 30 Sekunden, um zu einer Entscheidung zu kommen. Wie schon zuletzt bei diversen Spielen wird der Videobeweis auch bei der Klub-WM getestet.

Der japanische Rekordmeister trifft nun am Sonntag im Finale in Yokohama entweder auf Champions-League-Sieger Real Madrid um Superstar Cristiano Ronaldo oder auf den Club América aus Mexiko, die am Donnerstag das zweite Halbfinale bestreiten.

Die Kashima Antlers hatten das Viertelfinale gegen Mamelodi Sundowns aus Südafrika gewonnen (2:0). Atlético Nacional war wie Real für das Halbfinale gesetzt gewesen.

