Club América aus Mexiko ist bei der Klub-WM in Japan ins Halbfinale eingezogen und fordert damit am Donnerstag Champions-League-Sieger Real Madrid heraus. Der CONCACAF-Vertreter aus Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik setzte sich im Viertelfinale in Osaka mit 2:1 (0:1) gegen Jeonbuk Hyundai aus Südkorea durch.