Liverpool. Wenn sich die Möglichkeit ergeben würde, dass er für Everton verfügbar ist, wäre ich sehr froh."

Rooney hat seine Profi-Karriere beim Klub aus Liverpool begonnen, ehe er 2004 im Alter von 18 Jahren zu Manchester United wechselte. Dort gehörte er unter dem neuen Trainer José Mourinho zuletzt allerdings nicht mehr zur Stammformation. In den britischen Medien wurde am Freitag über einen Wechsel des 31-Jährigen in die nordamerikanische Profiliga MLS spekuliert. Sein Vertrag bei United läuft noch bis 2019.

