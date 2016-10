München. "Ich glaube, dass Davids sportliche Entwicklung nicht stagniert oder gar rückläufig ist, sondern dass er einen Entwicklungsprozess durchläuft", sagte Koller dem kicker.

Alaba hatte für seine teils schwachen Auftritte in dieser Spielzeit vor allem in Österreich Kritik geerntet. Außerdem hängt dem 24-Jährigen dort das Aus in der EM-Vorrunde nach. Er sei "absolut" zufrieden mit der Einstellung des Nationalspielers, betonte Koller aber: "Ich kenne ihn nur als sehr professionellen und fokussierten Sportler. Man sollte Nachsicht haben, dass der Weg nicht immer steil bergauf geht, sondern dass ein Spieler auch mal eine Phase hat, in der es nicht so rund läuft. Das ist völlig normal."

Dass manche Beobachter Alaba die Qualität eines Führungsspielers absprechen, hält Koller (55) für falsch: "Im Nationalteam ist er zwar zurückhaltend, aber dennoch einer, der nach vorne tritt und seine Meinung vertritt. Für mich ist ein Führungsspieler jemand, der sehr gut Fußball spielen kann und an dem sich alle ein Beispiel nehmen. Dazu kommen auch menschliche Qualitäten. Bei ihm sind alle Attribute vorhanden."

