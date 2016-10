Glasgow. Ein Unentschieden könnte je nach Spielverlauf okay sein, aber als Sportler will man natürlich immer gewinnen", sagte der Mittelfeldspieler vor der Begegnung am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky).

Gladbach hat nach den Niederlagen bei Manchester City (0:4) und gegen den FC Barcelona (1:2) noch keinen Punkt auf dem Konto und würde bei einer Niederlage auch den Anschluss an Celtic verlieren.

Kramer erwartet derweil ein echtes Kampfspiel. "In Schottland, Irland oder Nordirland muss man über den Kampf kommen. Die Spielweise definiert sich hier darüber. Das wollen und das werden wir annehmen", sagte der 25-Jährige auf der Pressekonferenz in Glasgow. Auch die Stimmung im Celtic Park werde eine besondere, so Kramer, der sich "bei Youtube" bereits Stimmungs-Videos aus der Arena angeschaut hat.

Verzichten muss die Borussia in Raffael, Thorgan Hazard, Fabian Johnson und Andreas Christensen gleich auf vier Stammkräfte. "Wir haben schon den einen oder anderen Ausfall. Raffael und Hazard sind unsere mit Abstand besten Scorer, Christensen ist einer unser besten Abwehrspieler und Johnson einer, der seine Bedeutung schon auf mehreren Positionen bewiesen hat", sagte Trainer André Schubert: "Aber wir haben ein paar gute Jungs mitgebracht und werden alles versuchen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen."

