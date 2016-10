Die deutsche U20-Nationalmannschaft der Frauen und Bundesligist Bayer Leverkusen müssen lange ohne Nina Ehegötz auskommen. Die 19 Jahre alte Gewinnerin der Fritz-Walter-Medaille in Gold hat am Sonntag im Liga-Spiel beim MSV Duisburg (1:0) einen Kreuzbandriss erlitten und fällt damit auch für die anstehende U20-WM in Papua-Neuguinea (13. November bis 3. Dezember) aus.