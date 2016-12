Manchester. Das bestätigte City am Freitag.

Eine genauere Diagnose sollten weitere Untersuchungen ergeben. Sollte sich die Befürchtung eines Kreuzbandrisses bestätigen, würde der von Verletzungen geplagte Ex-Dortmunder, der sich nach Angaben seines Klubs einer Operation unterziehen muss, mindestens sechs Monate ausfallen. Damit würde er den Confed Cup (17. Juni bis 2. Juli 2017) in Russland verpassen - das dritte große Turnier mit der Nationalmannschaft nacheinander.

"Es ist ganz bitter für Ilkay, jetzt wieder auszufallen, wo er gerade Rhythmus aufgenommen hat und auf unglaublich hohem Niveau war", sagte Bundestrainer Joachim Löw bei dfb.de: "Ilkay hat mehrfach bewiesen, dass er sich dem stellt - das wird er jetzt auch wieder tun. Dann wird er mindestens genauso stark zurückkommen, davon bin ich fest überzeugt."

City-Teammanager Pep Guardiola hatte sich am Freitag ebenfalls betroffen gezeigt. "Er wird lange Zeit fehlen", sagte der frühere Bayern-Trainer. "Es ist so schwer für ihn, er tut uns so leid. Wir werden ihn sehr vermissen."

Gündogan, der im Sommer für 24 Millionen Euro aus Dortmund auf die Insel gewechselt war, hatte nach einer überstandenen Knieverletzung erst im September sein Debüt für die Citizens gegeben. Dort hatte sich der Stratege im defensiven Mittelfeld seither einen Stammplatz erspielt.

Wegen einer ausgerenkten Kniescheibe ebenfalls im rechten Knie hatte Gündogan schon die EM in Frankreich verpasst. Auch bei der WM 2014 mit dem Triumph in Rio fehlte er wegen anhaltender Rückenprobleme, die ihn in seiner Zeit beim BVB über ein Jahr zum Zuschauen verdammten.

