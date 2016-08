Weltmeister Toni Kroos hat den spanischen Rekordmeister Real Madrid mit seinem ersten Saisontor vorerst an die Tabellenspitze geschossen. Der 26-Jährige erzielte am Samstag beim mühsamen 2:1 (2:1) der Königlichen gegen Celta Vigo in der 81. Minute den Siegtreffer.