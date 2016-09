Bremen. Der Offensivspieler war damals von der Borussia zum VfL Wolfsburg gewechselt. Dem Schritt gewinnt er aber auch Positives ab. "Auch in schwierigeren Zeiten lernt man weiter", äußerte er. Der 28-Jährige hatte sich in der Vorbereitung mit Werder am Knie verletzt und fällt noch längerfristig aus.

Nach diversen Negativschlagzeilen habe er überlegt, ob er weiter in Deutschland Fußball spielen oder lieber ins Ausland wechseln wolle: "Ich habe mich dann aber entschlossen, dass ich mich nicht verstecken muss und hierbleiben will." Er habe niemandem geschadet, "außer mir selbst. Und mit dem Gegenwind komme ich klar", betonte Kruse.

© 2016 SID