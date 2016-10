München. Um in der Königsklasse vom zweiten Titel sprechen zu können, müssen wir noch einiges verbessern", sagte der 32-Jährige bei goal.com.

Es werde "entscheidend sein, dass wir den richtigen Rhythmus zwischen Erholung und Anspannung finden. Denn ich bin sicher, dass nicht nur ich feststelle, dass es mir guttut, zwischendurch einen Spieltag auszusetzen, sondern auch einige meiner erfahrenen Mannschaftskameraden diese kurzen Erholungspausen brauchen", führte Lahm weiter aus. Es sei "unsere Verantwortung, als etablierte und erfolgreiche Spieler mit unseren Kräften so zu haushalten, dass wir zum richtigen Zeitpunkt alles für die Mannschaft geben können".

Im Kampf um die Meisterschaft seien Hertha, Köln und Leipzig "von der Besetzung her in meinen Augen nicht so aufgestellt, dass sie über die gesamte Saison hinweg um die vordersten Tabellenplätze mitspielen können. Dafür fehlt es etwas an Reife, die für die nötige Stabilität sorgt", sagte Lahm.

Dagegen sei Dortmund "nach den Erfahrungen der letzten Jahre sicherlich deutlich stärker einzuschätzen als die meisten der momentan vor ihnen platzierten Teams", so der Weltmeister. Bei Leverkusen und Schalke sei "nicht nachvollziehbar, warum ihr Abstand nach oben so groß ist".

© 2016 SID