München. Er habe "bereits vor neun Monaten gesagt, dass diese Situation eintreten könnte, und an diesem Gedanken hat sich nichts geändert."

Lahm (32), der nach dem Gewinn des WM-Titels 2014 in Brasilien aus der Nationalmannschaft zurückgetreten war, hat in München noch einen Vertrag bis 2018. Der Verteidiger kann sich aber vorstellen, schon ein Jahr früher Schluss zu machen. "Ich will mich auf allerhöchstem Niveau messen können und den richtigen Zeitpunkt für mein Karriereende erkennen", so Lahm.

Dabei spielt es für Lahm keine Rolle, wie erfolgreich die Bayern in der laufenden Saison sind: "Ich werde meine Zukunft sicher nicht von gewonnenen Titeln am Saisonende abhängig machen, sondern in meinen Körper hineinfühlen und dann entscheiden, wie es weitergeht."

