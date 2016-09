Trnava. In Polens Gruppe E verpasste Christoph Daum bei seinem Debüt als Nationaltrainer Rumäniens einen Sieg. Im heimischen Cluj-Napoc kamen die Rumänen am Sonntagabend gegen Montenegro nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Adrian Popa (85.) brachte die Gastgeber in Führung, ehe Stevan Jovetic (87.) kurz darauf ausglich. In der Nachspielzeit verschoss Rumäniens Nicolae Claudiu Stanciu (90.+6) einen Elfmeter und vergab die große Chance auf den Sieg.

In der Gruppe C der deutschen Mannschaft, die 3:0 (2:0) in Norwegen gewann, trennten sich die EM-Teilnehmer Tschechien und Nordirland 0:0, Aserbaidschan gewann 1:0 (1:0) in San Marino.

Im 116. Länderspiel von Stürmer-Star Wayne Rooney war Liverpools Lallana in der fünften Minuten der Nachspielzeit für die Three Lions erfolgreich, die nach einer Gelb-Roten Karte gegen den slowakischen Abwehrchef Martin Skrtel (57.) mehr als eine halbe Stunde lang in Überzahl spielt. "Es war am Ende ein ziemliches Nervenspiel, denn in Überzahl mussten wir einfach gewinnen", sagte Allardyce, der nach Englands Scheitern bei der EM im Achtelfinale gegen Island Roy Hodgson beerbt hatte.

Rooney zog derweil an David Beckham als englischer Feldspieler mit den meisten Länderspiel-Einsätzen vorbei, vor dem 30 Jahre alten Angreifer von Manchester United liegt nur noch Torwart-Ikone Peter Shilton (125). Diesen könnte Rooney überflügeln, wenn er nach der WM im übernächsten Sommer seine internationale Karriere beendet.

In Kasachstans Hauptstadt Astana hatten zunächst Bartosz Kapustka (9.) und Lewandowski (35.)für Polen getroffen, getroffen, Sergej Chischnitschenko (51., 58.) erzielte aber mit einem Doppelpack noch den Ausgleich. Polens nächster Gruppengegner ist am 8. Oktober die dänische Auswahl, die am Sonntag ihr erstes Spiel gegen Armenien mit 1:0 (1:0) gewann.

