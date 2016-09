Frankfurt/Main. Der spanische Rekordchampion gewann dank der Treffer von Superstar Ronaldo (89.) und Alvaro Morata (90.+5) mit 2:1 (0:0) gegen den portugiesischen Vizemeister Sporting Lissabon.

Der englische Sensationsmeister Leicester City setzte sich mühelos mit 3:0 (2:0) beim FC Brügge durch. Der italienische Rekord-Titelträger Juventus Turin um Nationalspieler Sami Khedira kam nicht über ein 0:0 gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla hinaus.

In Madrid taten sich die Gastgeber um Weltmeister Toni Kroos in der ersten Hälfte sehr schwer. Die Königlichen kam mit den Portugiesen um den früheren Wolfsburger Bas Dost nicht zurecht. Zu Beginn der zweiten Hälfte brachte der Brasilianer Bruno Cesar (47.) den Außenseiter, bei dem Ronaldo groß geworden ist, sogar in Führung. Dass Ronaldo und Morata das Spiel noch drehten, war äußerst glücklich für die Spanier.

Leicester brauchte in der Gruppe G nur fünf Minuten, um sein erstes Königsklassen-Tor zu erzielen. Marc Albrighton traf für die Mannschaft von Teammanager Claudio Ranieri. Wenig später war der Algerier Riyad Mahrez (28.) per Freistoß für die Foxes erfolgreich, die in der heimischen Premier League bisher nur einen Sieg in vier Partien geholt haben. In der 61. Minute legte Mahrez per Strafstoß nach.

Bei Juventus stand Weltmeister Khedira, der zuletzt konstant starke Leistungen in der Serie A gezeigt hatte, wie erwartet in der Startelf. Khedira hatte in der Anfangsphase zwei gute Gelegenheiten, um die Italiener in Führung zu bringen. Trotz des enttäuschenden Unentschiedens ist Turin seit nunmehr 18 Europacup-Heimspielen ungeschlagen

Der französische Vizemeister Olympique Lyon gewann in der Gruppe H 3:0 (1:0) gegen Dinamo Zagreb durch. Corentin Tolisso (13.), Jordan Ferri (49.) und Maxwel Cornet (59.) trafen für Lyon. In der Leverkusener Gruppe E setzte sich der französische Spitzenreiter AS Monaco 2:1 (2:1) bei Tottenham Hotspur durch

Der FC Porto und der FC Kopenhagen trennten sich in der Gruppe G 1:1 (1:0).

