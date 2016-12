Bremen. Der offensive Mittelfeldspieler war Ende August vom FC Arsenal aus London zu den Norddeutschen gewechselt. Zuvor hatte Gnabry als Torschützenkönig des olympischen Fußball-Turniers in Rio de Janeiro für Schlagzeilen gesorgt, die deutsche Mannschaft hatte in Brasilien die Silbermedaille gewonnen. In der Liga traf der gebürtige Stuttgarter für den Tabellen-15. in 15 Spielen siebenmal.

© 2016 SID