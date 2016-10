WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose soll zur Fußball-Nationalmannschaft zurückkehren. Nach Informationen der Bild-Zeitung wird der 38-Jährige das Trainerteam bereits bei der anstehenden WM-Qualifikationspartie in San Marino am 11. November und vier Tage später beim Länderspiel in Italien verstärken.