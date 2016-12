Torjäger Jamie Vardy vom strauchelnden englischen Meister Leicester City ist durch den Fußballverband FA für drei Ligaspiele gesperrt worden. Der 29-Jährige hatte am vergangenen Samstag in der Begegnung bei Stoke City (2:2) in der 29. Minute wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte gesehen.