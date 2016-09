Leipzig. Dennoch rechnet sich der Coach Siegchancen für den Neuling aus.

"Wir wissen schon, welches Kaliber auf uns zukommt. Aber das Letzte, was wir haben, ist Angst ? Respekt, ja", sagte der 49-Jährige. Dortmund sei neben Meister Bayern München die beste Mannschaft Deutschlands, die aber auch einen Umbruch hinter sich habe. Hasenhüttl: "Vielleicht können wir für eine Überraschung sorgen."

Verletzungssorgen hat der Trainer nicht. "Alle sind an Bord", sagte der Österreicher. Es sei beeindruckend, wie viel Qualität beim Training auf dem Platz stehe. "Mir wird es schwer fallen, den Kader zu benennen", verriet Hasenhüttl und kündigte an: "Es wird in der Zukunft den einen oder anderen Härtefall geben."

In den Defensivspielern Kyriakos Papadopoulos (24/von Bayer Leverkusen) und Bernardo (21/RB Salzburg) sowie Offensiv-Juwel Oliver Burke (19/Nottingham Forest) hat Hasenhüttl drei weitere Neuzugänge erstmals zur Verfügung. Offenbar hat Routinier Papadopoulos die besten Chancen auf einen Einsatz von Beginn an. "Er kennt das neue System schon sehr gut", bemerkte Hasenhüttl, dessen Team zum Auftakt ein 2:2 bei 1899 Hoffenheim erkämpft hatte.

© 2016 SID