Für Trainer Ralph Hasenhüttl (49) vom Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig ist die Rückkehr zu seinem Ex-Klub FC Ingolstadt kein Spiel wie jedes andere. "Ich komme zwar jetzt als Gegner nach Ingolstadt und muss nun in die andere Kabine, aber klarerweise wird das ein besonderes Spiel für mich", sagte Hasenhüttl mit Blick auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Ich habe dort viele schöne Momente erlebt und viele positive Erinnerungen an Ingolstadt.