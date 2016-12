Leipzig. "Die Mannschaft ist heute deutlich stabiler. Wir waren damals in Hoffenheim von der schnellen sportlichen Entwicklung überwältigt. In Leipzig forcieren wir die Entwicklung täglich in allen Bereichen", sagte der RB-Innenverteidiger dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Der 31-Jährige war am damaligen Hinrunden-Höhenflug der Hoffenheimer maßgeblich beteiligt gewesen, genau wie der heutige RB-Sportdirektor Ralf Rangnick, der damals als Trainer an der Seitenlinie der Hoffenheimer gestanden hatte. Compper ist von den Vergleichen mit der TSG auch zunehmend genervt. "Ich möchte, dass man unseren Verein als einen mit einer eigenen Geschichte betrachtet und nicht immer in Relation zu Hoffenheim sieht", sagte der Abwehrspieler.

