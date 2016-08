Aufsteiger RB Leipzig muss bei seiner Premiere in der Fußball-Bundesliga gegen 1899 Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) auf Lukas Klostermann verzichten. Der 20-Jährige, der bei Olympia in Rio de Janeiro mit dem deutschen Team die Silbermedaille gewonnen hatte, musste am Mittwoch das Training abbrechen und leidet unter muskulären Problemen.