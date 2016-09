Bayer Leverkusen droht für das Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) weiter der Ausfall von Lars Bender und Ömer Toprak. Mittelfeldspieler Bender hatte im Champions-League-Spiel beim AS Monaco (1:1) am Dienstag eine Schienbeinverletzung erlitten, Innenverteidiger Toprak musste wegen einer Knieprellung behandelt werden.