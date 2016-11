Bayer Leverkusens Champions-League-Gegner AS Monaco hat mit einem deutlichen Heimsieg seine Ambitionen im Titelkampf in Frankreichs Ligue 1 untermauert. Knapp zwei Wochen vor dem Rückspiel in der Königsklasse in der BayArena gewann Monaco gegen den neunmaligen französischen Meister Olympique Marseille 4:0 (3:0).