Braunschweig. Ihm liege die Eintracht sehr am Herzen, sagte Lieberknecht, der seit 2008 erfolgreich bei den Niedersachsen arbeitet. "Ich liebe diesen Verein, ich liebe die Stadt mit ihren Menschen und ich sehe noch offene Potenziale", meinte der Chefcoach der Löwen.

Braunschweig ist mit drei Siegen in drei Spielen in die neue Saison gestartet und will seine starke Form auch am Freitag bei Erzgebirge Aue (18.30 Uhr/Sky) unter Beweis stellen.

