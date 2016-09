Bundestrainer Joachim Löw kann zum Auftakt der WM-Qualifikation am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Oslo gegen Norwegen auf Julian Draxler zurückgreifen. Der Wolfsburger hatte zuletzt an einer Grippe laboriert, konnte nach Aussage von Löw aber bereits am Freitag wieder trainieren "und hat auch keine Probleme gehabt".