Düsseldorf. "Wir sprechen erst mit der Mannschaft und machen das nach unserem ersten Spiel", sagte Löw am Montag in Düsseldorf vor dem Länderspiel gegen Finnland am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF) in Mönchengladbach. Tags darauf werde "die Entscheidung öffentlich gemacht".

Beschlossen sei, dass Toni Kroos (Real Madrid) für den zurückgetretenen Kapitän Bastian Schweinsteiger in den Mannschaftsrat aufrücke. Diesem gehören zudem Manuel Neuer, Mats Hummels, Sami Khedira und Thomas Müller an.

Aussichtsreichste Kandidaten für das Kapitänsamt sind Neuer und der Fußballer des Jahres Jerome Boateng (beide Bayern München), der sich während der EM in Frankreich für Schweinsteigers Nachfolge aufgedrängt hatte.

