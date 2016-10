Hamburg. Das muss nicht immer in wenigen Wochen passieren, sondern über einen Zeitraum von zwei Jahren", sagte Löw, der Sané (20), Tah (20) und Süle (21) nicht für die WM-Qualifikationsspiele gegen Tschechien und Nordirland berücksichtigt und stattdessen zur U21 abgegeben hatte.

Für das WM-Qualifikationsspiel in San Marino (11. November) und das Länderspiel vier Tage später in Mailand gegen Italien plant Löw aber wieder mit Nachwuchskräften. "In San Marino und Italien wird es sicher so sein, dass wieder einige der jungen Spieler bei uns sein werden", sagte Löw am Freitag in Hamburg.

