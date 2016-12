Köln. "Wir haben das Ziel nicht erreicht, Europameister zu werden. Aber am Ende war ich mit diesem Jahr doch zufrieden", führte Löw aus. Die EM, in der Deutschland im Halbfinale an Gastgeber Frankreich gescheitert war, habe gezeigt, "dass wir eine gute Mannschaft sind, dass wir einen guten Teamgeist hatten", erklärte der Weltmeister-Trainer.

Auf dem Weg zur WM 2018 in Russland will der 56-Jährige vor allem junge Spieler "auf ein Weltklasse-Niveau bringen." Zuletzt hatte Löw angekündigt, beim Confed-Cup 2017 in Russland (17. Juni bis 2. Juli) einige Stars zu schonen und vielversprechenden Akteuren aus der zweiten und dritten Reihe eine Chance geben zu wollen.

Löw, der seinen Vertrag Ende Oktober bis nach der EM 2020 verlängert hatte, sieht seinen Antrieb auch nach zehn Jahren als Bundestrainer darin, "in der Weltspitze zu bleiben." Dies sei "immer eine große Herausforderung".

