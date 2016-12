Chicago. Damit steht die MLS mittlerweile besser da als die italienische Serie A (20.081 in der laufenden Saison) und die Ligue 1 in Frankreich (19.891). Die Bundesliga ist weltweit die Nummer eins (41.356).

In der kommenden Saison kommen in Atlanta United und Minnesota United zwei neue Klubs in der MLS hinzu, dann spielen 22 Vereine um den Titel. 2020 soll die Liga nach Plänen von Commissioner Don Garber 28 Klubs umfassen. Am Sonntag hatte sich die Seattle Sounders durch ein 5:4 nach Elfmeterschießen über Toronto FC ihren ersten Titel gesichert.

