Mainz. Dies gaben die Rheinhessen am Dienstag bekannt.

Ebenfalls verletzt ist Leon Balogun, der sich in der Partie gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (4:4) eine Jochbogen-Impressionsfraktur zugezogen hat, die am Montag bereits bei einem kleinen operativen Eingriff gerichtet wurde. Der Verteidiger erhält nun eine Gesichtsschutzmaske, mit der er zeitnah wieder am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen kann. Sein Einsatz gegen AS Saint-Etienne in der Europa League am Donnerstag (19.00Uhr/Sky) ist fraglich.

© 2016 SID