Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss in den ersten beiden Punktspielen des kommenden Jahres auf Stürmer Jhon Córdoba verzichten. Der Kolumbianer wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen "einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall" für diesen Zeitraum gesperrt und mit einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro belegt.