Der ehemalige Welt-und Europameister David Villa (35) ist in der nordamerikanischen Major League Soocer (MLS) zum Spieler des Jahres gewählt worden. Der spanische Stürmer des New York City FC verwies im Voting zum "Most Valuable Player" den Engländer Bradley Wright-Phillips und Lokalmatador Sacha Kljestan (beide New York Red Bulls) auf die Plätze.