Manchester. Guardiola und Messi hatten gemeinsam mit dem FC Barcelona zweimal die Champions League und dreimal die spanische Meisterschaft gewonnen.

In der jüngeren Vergangenheit wurde Messi häufig mit einem Transfer zum englischen Ex-Meister in Verbindung gebracht - auch weil er seinen 2018 auslaufenden Vertrag in Barcelona noch nicht verlängert hat. Der argentinische Nationalspieler ist seit 2004 Teil der ersten Mannschaft und absolvierte seither 350 Spiele für den spanischen Meister. Doch Guardiola wies die Spekulationen zurück: "Ich wünsche mir, dass er von Anfang bis zum Ende in Barcelona bleibt."

© 2016 SID