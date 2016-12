Wolfsburg. Die Entscheidung sei vor der Weihnachtsfeier des VfL am Sonntagabend getroffen worden. Als Nachfolger wird bereits Jens Todt (46), der zuletzt beim Karlsruher SC tätig war, gehandelt.

Allofs ist seit 2012 beim VfL. Die Verantwortlichen lasten dem früheren Profi aber nun eine verfehlte Transferpolitik an. Auch der jüngste Trainerwechsel von Dieter Hecking zu Valerien Ismael hat bislang nichts gebracht. Am Samstag hatte der VfL beim FC Bayern 0:5 verloren, es war die fünfte Pleite in sieben Spielen unter Ismael.

